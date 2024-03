Governo do Ceará adia pagamento da 3º parcela dos precatórios dos professores estaduais - TV Jangadeiro

O pagamento da 3ª parcela dos precatórios dos professores da rede estadual de ensino não será efetuado no dia 1º de abril, como o Governo do Ceará havia anunciado anteriormente. A gestão não divulgou nova data para repassar os valores aos profissionais.

Segundo as Secretarias da Educação (Seduc) e do Planejamento e Gestão (Seplag), o pagamento não será realizado “por questões técnicas”. Em nota, as pastas informaram que trabalham para “que o pagamento seja efetuado o mais breve possível”.

Aproximadamente 50 mil professores seriam contemplados com a 3ª parcela dos precatórios, segundo o governador Elmano de Freitas (PT) havia informado no início deste mês.

Estava previsto o pagamento de R$ 629,2 milhões, referentes à terceira parcela e aos juros de parcelas anteriores.