» No Castelão, Fortaleza vence São Paulo e segue no G4 da Série A

O Fortaleza conquistou mais uma vitória em casa na Série A. Na Arena Castelão, o Tricolor do Pici venceu o São Paulo por 1 a 0 e segue no G4 do Brasileirão. As equipes se enfrentaram em jogo válido pela 20ª rodada do campeonato.

O Leão do Pici saiu na frente logo no início da partida com pênalti de Igor Vinícius em cima de Breno Lopes. Renato Kayzer converteu. Depois, o primeiro tempo foi bem disputado, com chances para os dois lados. A melhor do São Paulo foi com Ferraresi, mas João Ricardo fez grande defesa. E o time paulista ainda teve um gol, de Calleri, anulado por impedimento.

A etapa final também foi movimentada. O Tricolor do Pici manteve o ímpeto ofensivo e criou oportunidades de gol. Do outro lado, o São Paulo não chegava com tanta frequência, mas ofereceu perigo com Bobadilla, aos 18′, que mandou no travessão. Aos 26′, o Fortaleza também mandou na trave, com Hércules. No rebote, Kayzer ainda tentou a finalização, mas Ferraresi tirou. Na reta final do jogo, em um ataque rápido, Moisés marcou, mas o árbitro foi chamado pelo VAR e anulou por toque de mão.

Com a vitória, o Leão segue no G4. O Tricolor ocupa a 4ª colocação, com 36 pontos. O Fortaleza volta a campo na segunda-feira, dia 5, para enfrentar o Cruzeiro, fora de casa.