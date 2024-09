Fortaleza volta a perder para o Corinthians e está eliminado da Sul-Americana - TV Jangadeiro

Na Neo Química Arena, o Fortaleza voltou a perder para o Corinthians. O Leão foi derrota por 3 a 0 e está eliminado da Copa Sul-Americana 2024. Na partida de ida, o time paulista venceu o Tricolor por 2 a 0.

O primeiro tempo foi travado e sem grandes oportunidades. O Corinthians teve mais posse de bola, enquanto o Leão tentava chegar ao gol defendido por Hugo Souza através de contra-ataques. A melhor chance do time paulista foi em uma finalização do lateral-direito Matheusinho, que foi cortada pela zaga tricolor. Já o Fortaleza chegou com Zé Welison, mas o volante parou no goleiro corinthiano.

No segundo tempo, o Leão teve grande chance desperdiçada por Renato Kayzer. No ataque seguinte, Romero abriu o placar o time da casa. Na sequência Coronado e Pedro Henrique, com passe de Depay, ampliaram o placar. 5 a 0 no agregado para o Timão.

Após a eliminação na Sula, o Fortaleza volta a campo no domingo, às 16h, contra o Cuiabá pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão.