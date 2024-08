» Fortaleza vence Bragantino e assume liderança da Série A

Fora de casa, o Fortaleza venceu o RB Bragantino por 2 a 1 e assumiu a liderança da Série A. As equipes se enfrentaram no Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

O Leão foi melhor no primeiro tempo. A primeira chance foi com menos de um minuto de jogo, com Moisés. O Leão conseguiu abrir o placar aos 25 minutos, após Renato Kayzer aproveitar vacilo da zaga paulista e servir Pochettino. Mas, o Tricolor cedeu empate após pênalti cometido justamente pelo autor do gol do Laion. Lincoln converteu a cobrança e deixou tudo igual.

O segundo tempo foi mais amarrado, sem muitas chances criadas. Aos 16′, João Ricardo fez uma boa defesa após desvio de Vitinho. O jogo foi morno na etapa final e foi só aos 45′, após jogada rápida de contra-ataque, que o placar foi definido. Kervin deu o passe para Breno Lopes, que bateu cruzado pra marcar e dar a vitória ao Leão.

Líder do Brasileirão, o Tricolor vira a chave e pensa na Sul-Americana. O Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira (21) para o jogo decisivo contra o Rosario Central.