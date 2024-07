» Fortaleza empata com o Criciúma e segue no G4 da Série A

No Heriberto Hülse, o Fortaleza saiu atrás do placar, mas buscou o empate contra o Cricíuma. 1 a 1 no placar. O jogo é atrasado e foi válido pela 3ª rodada do Brasileirão Série A.

O Criciúma começou com as melhores chances, com Rodrigo e Eder colocando João Ricardo para trabalhar. Trauco arriscou de fora da área e marcou. O Fortaleza teve dificuldades para ameaçar. Tinga e Pikachu levaram perigo no fim, mas o Leão não conseguiu o empate.

Atrás no marcador, o Fortaleza partiu para cima do Criciúma em busca do empate, mas quem assustou primeiro foram os donos da casa, com Marcelo Hermes. Aos 12, ele bateu por cima do gol e quase ampliou. Na sequência, aos 17, Lucero conseguiu igualar.

Na Arena Castelão, Fortaleza volta a campo no sábado, às 21h30, contra o São Paulo, pela 20ª rodada da Série A