» Em jogo polêmico, Ceará perde para o Goiás com dois gols do goleiro Tadeu

Em jogo polêmico, o Ceará perdeu para o Goiás por 2 a 1, de virada. O jogo foi válido pela 20ª rodada do primeiro turno e aconteceu no Hailé Pinheiro. Com o resultado, o Vovô caiu para a 7ª posição com 29 pontos a 4 do G4.

O Goiás teve a primeira chance com Ángelo Rodríguez, mas o Ceará abriu o placar com Aylon após uma defesa de Tadeu. Tadeu empatou o jogo em cobrança de pênalti, o que gerou reclamação do Ceará. O Vozão ainda teve chances com Rafael Ramos e Aylon, mas não conseguiu marcar novamente.

No segundo tempo, o Ceará desperdiçou uma grande chance com Erick Pulga aos 12 minutos. O Goiás passou a dominar e pressionou até o final. Aos 44, David Braz quase virou o jogo, mas perdeu a oportunidade. Nos acréscimos, Tadeu converteu um pênalti sofrido por Thiago Galhardo aos 55 minutos, garantindo a vitória para o Goiás.

O Ceará volta a campo no sábado, às 17h, contra o Mirassol, na Arena Castelão.