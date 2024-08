» Em jogo de golaços, o Ceará vence o Guarani e fica na cola do G4

Em jogo marcado por golaços, o Ceará venceu o Guarani por 3 a 1, na Arena Castelão. O jogo foi válido pela 19ª rodada da Série A. Com a vitória, o Vovô chega a 6ª posição com 29 pontos.

No primeiro tempo do jogo entre Ceará e Guarani, o placar ficou em 1 a 1. Ambos os times tiveram boas chances, com Ceará abrindo o marcador, mas Guarani empatando antes do intervalo. A partida foi equilibrada, com oportunidades de gol para os dois lados. Vovô abriu o placar com um golaço de Erick Pulga. Caio Dantas marcou, de pênalti, o gol do Bugre.

Após um cruzamento, Saulo Mineiro teve uma boa chance de cabeça, mas Vladimir defendeu. Caio Dantas também arriscou, com um desvio que assustou Richard. Em uma cobrança de falta forte no ângulo, Lourenço colocou o Ceará novamente na frente, fazendo 2 a 1. Quando o jogo parecia resolvido, Erick surpreendeu e marcou mais um com um belo chute de cobertura, fechando o placar em 3 a 1.

O Ceará vlta a campo na próxima segunda-feira (12), às 21h, fora de casa, contra o Goiás.