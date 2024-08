» De virada, Fortaleza avança na Sul-Americana e pega o Corinthians nas quartas de final

Em jogo de muita tensão, o Fortaleza venceu o Rosario Central, de virada, por 3 a 1 e está garantido nas quartas de final da Copa da Sul-Americana. A partida aconteceu na Arena Castelão.

O primeiro tempo foi marcado pela falta de inspiração e poucas chances de gol. O Fortaleza não conseguiu finalizar contra o gol de Broun, e o Rosario só teve um chute perigoso de fora da área. Ambos os times demonstraram muita transpiração, mas pouca criatividade.

No segundo tempo, o jogo ganhou ritmo. Mallo abriu o placar para o Rosario aos dois minutos, mas o Fortaleza empatou logo em seguida com Lucero. Aos 32 minutos, Pikachu virou o jogo, e Sasha marcou o terceiro no final, garantindo a vitória do Fortaleza e a classificação para as quartas de final da Sul-Americana.

Nas quartas, o Fortaleza volta a encarar o Corinthians na Sula. O time paulista bateu o Bragantino nos pênaltis.