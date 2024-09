Ceará vence mais uma no Castelão e cola no G4 - TV Jangadeiro

O Ceará tentou impor ritmo no primeiro tempo, mas esbarrou na marcação do Brusque. Erick Pulga desperdiçou duas grandes chances, e Matheus Bahia arriscou de fora da área, mas também não foi feliz. O Brusque tentou com Diego Mathias, mas foi parado por Bruno Ferreira. Com ambos os times falhando nas finalizações, o jogo foi para o intervalo sem gols.

O Ceará abriu o placar no segundo tempo com Recalde, que marcou aos 17 minutos após defesa de Matheus Nogueira. O Brusque tentou o empate, com Jhan Torres desperdiçando uma chance clara aos 29 minutos e Mateus Pivô levando perigo nos acréscimos. Apesar das investidas, a vitória ficou com o Ceará.

O Vovô volta a campo só na próxima segunda-feira (7), às 21h, em duelo direto pelo acesso contra o Sport, em Recife.