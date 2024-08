» Ceará vence CRB e volta a ficar próximo doG4

No Estadio Rei Pelé, o Ceará vence o CRB por 2 a 0 e conquista os primeiros pontos no returno da Série B. O confronto foi válido pela 22ª rodada. Com o resultado, o Vovô sobe para a 7ª posição com 32 pontos.

Os primeiros minutos do jogo foi equilibrado, mas aos 28´ o atacante Aylon abriu o placar com gol de falta. Logo em seguida, Saulo tentou ampliar o marcador para o Ceará, mas Matheus Albino defendeu. O CRB até tentou empatar sair do 0, no entanto, o clube alvinegro conseguiu manter a vantagem até o fim da primeira etapa.

Aos 12 minutos do segundo tempo, o Ceará ampliou com Erick Pulga, que driblou o zagueiro e finalizou com categoria. Mugni quase fez um gol, mas acertou o travessão. O CRB tentou reagir com Saimon e João Neto, mas parou em uma grande defesa de Richard.

O Ceará volta a campo na próxima segunda-feira (26), no Castelão, às 21h, contra o Novorizontino.