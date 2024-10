Ceará perde para o Sport e perde chance de entrar no G4 - TV Jangadeiro

Com gol no apagar das luzes, o Ceará perdeu para o Sport por 2 a 1, na reestreia da Ilha do Retiro. O jogo ficou marcado pelas boas chances de gols desperdiçadas pelo Vovô. Com o resultado, o Ceará fica com 45 pontos na 7ª posição.

O Ceará se destacou defensivamente ao neutralizar o Sport, limitando suas opções de passe e apostando em contra-ataques rápidos. Apesar de ter maior posse de bola, o time cearense teve dificuldades para desenvolver sua ofensiva, mas criou duas boas chances desperdiçadas por Erick Pulga e Jorge Recalde. O Sport teve um gol anulado por impedimento de Zé Roberto. Na reta final da primeira parte, o Leão da Ilha teve outro gol anulado por impedimento.

No segunto tempo, o Sport abriu o placar com um gol de peixinho de Barletta. O Ceará empatou com Erick Pulga após um bate-rebate na área. Nos minutos finais, Welington Silva marcou o gol da vitória para o Sport, garantindo o 2 a 1.

O Ceará volta a campo no sábado (12), no Castelão, contra a Ponte Preta, às 17h.