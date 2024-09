Ceará busca empate e diminui diferença para o G4 - TV Jangadeiro

Num calor de mais de 36º, o Ceará empatou com o Amazonas por 1 a 1. A partida, válida pela 25ª rodada da Série B, aconteceu na Arena da Amazônia.

O jogo começou de forma cautelosa, com as equipes se estudando. O Amazonas criou oportunidades em transições rápidas, especialmente pelo lado esquerdo. Aos seis minutos, Luan Silva encontrou Matheus Serafim, que cruzou para Erick Varão marcar de cabeça. Após o gol, o Ceará pressionou, criando chances com Saulo Mineiro e Rafael Ramos, mas sem conseguir finalizar com precisão.

Aos 13 minutos, Richardson fez um ótimo lançamento para Saulo Mineiro, que chutou para fora, desperdiçando a melhor chance do Ceará. Na segunda etapa, o Amazonas controlou a pressão do adversário e não tentou manter a posse de bola, criando sua primeira oportunidade apenas aos 19 minutos, quando David Ricardo salvou uma bola quase em cima da linha. Na reta final, o zagueir Miranda foi expulso. Aos 44′ da segunda etapa, Recalde, saiu do banco, e deixou tudo igual no marcador.

O Ceará volta a campo no próximo domingo (8), às 16h, contra o Operário, na Arena Castelão