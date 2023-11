Ceará cede virada para o Juventude e se despede da temporada 2023 - TV Jangadeiro

Mesmo com um jogador a mais durante parte do segundo tempo, o Ceará perdeu, no Presidente Vargas, para o Juventude por 3 a 1. O jogo foi válido pela última rodada da Série B. Com a vitória, o Papo garantiu acesso à Série A 2024. A partida foi marcado por um pênalti não marcado no atacante Erick Pulga, enquanto o jogo estava empatado por 1 a 1.

O jogo começou com o Juventude sendo superior ao Ceará. Lutando pelo acesso, o Ju foi pra cima do Alvinegro e chegou ao gol logo aos 3′ minutos com Erick Farias, mas o gol foi anulado por impedimento. O jogo seguiu dominado pelo Ju, mas o Vovô crescia de rendimento e chegava através de contra-ataques. Foi assim, que Léo Santos serviu Janderson, que abriu o placar da partida. Na sequência, Janderson voltou a ter boas oportunidades, mas desperdiçou. Alvinegro começou a tomar as rédias da partida, mas sofreu o empate após falha do goleiro André Luiz. Erick Farias marcou e deixou tudo igual.

Na segunda etapa, um jogo carregado emocionalmente com muitas disputas e faltas. O Ju precisando da vitória não conseguia jogar e criar. Aos 15′, o zagueiro Luiz Gustavo foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Mesmo com um jogador a mais foi o Juventude que cresceu. Com gols de Jadson e Ruan, o Ju fez 3 a 1, venceu o jogo, e subiu.