» Condé avalia período de treinos e projeta retorno do Ceará aos jogos: “voltar estruturado”

Durante a reapresentação do Ceará, na tarde desta segunda-feira (23), o técnico Léo Condé avaliou a importância do período de preparação que o elenco alvinegro terá antes do retorno aos jogos pós-parada para a Copa do Mundo de clubes.

Condé atentou para a necessidade de “otimizar” o trabalho e “voltar estruturado” no restante da temporada.

Teremos duas semanas e meia de trabalho, que vamos procurar otimizar bem esse período para voltar de uma maneira bastante positiva, até porque a gente sabe que os adversários estão se reforçando. Tem que estar muito bem preparado para que a gente possa voltar estruturado e continuar com esse bom caminho iniciado no começo da temporada.

O Ceará voltará a campo no próximo dia 9, contra o Sport, na Ilha do Retiro, em jogo único pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

https://www.instagram.com/p/DLSBmSmqcaX/