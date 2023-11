Fortaleza perde para o Flamengo em casa e chega a 4ª derrota consecutiva na Série A - TV Jangadeiro

Na Arena Castelão, o Fortaleza perdeu a quarta consecutiva no Brasileirão. O Leão foi derrotado para o Flamengo por 2 a 0 em duelo válido pela 32ª rodada. Com o resultado, o Tricolor se mantém na 9ª posição com 42 pontos marcados.

Castelão lotado. Grande festa das duas torcidas no estádio. E o jogo começou no mesmo ritmo da torcida, muita intensidade das duas equipes nos primeiros minutos. Aos 5 minutos, Machuca avançou pela esquerda, finalizou de longe, mas a bola foi tranquila para as mãos do goleiro Rossi. Aos 12’, um lance polêmico. Pedro recebeu na área, finalizou, mas a bola desviou no braço em Brítez. Entretanto, até o momento o VAR estava oscilando e não foi capaz de analisar o lance. Daronco mandou seguir. Na sequência, a partida ficou equilibrada até a reta final. Aos 44’, Pedro marcou e abriu o placar no Castelão após boa finalização.

No segundo tempo, Vojvoda sacou Pochettino e colocou Crispim, que logo aos 3 minutos, carimbou a trave de Rossi. Depois desse lance de perigo, o Leão pouco ofereceu perigo, mesmo com outras mudanças, o time não conseguiu criar chances reais de gol. Foi o Fla, que conseguiu amplicar o marcador, quando Luiz Araújo, livre na área, marcou aos 44′ do segundo tempo.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira, às 20h, fora de casa, contra o Athletico-PR, pela 33ª rodada da Série A;