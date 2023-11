Em jogo movimentado, Ceará empata com Botafogo-SP pela Série B - TV Jangadeiro

No interior de São Paulo, o Ceará empatou, em jogo movimentado, por 2 a 2 com o Botafogo-SP. O jogo válido pela 35ª rodada da Série B acontece no estádio Santa Cruz. Com o resultado, o Vovô se mantém na 11ª posição com 47 pontos.

Logo nos primeiros minutos, o Botafogo-SP saiu na frente, aos 8 minutos, Carlos Manuel fez um golaço. A bola sobrou na entrada da área e o atleta acertou um belo chute para abrir o placar no estádio Santa Cruz. Na sequência o time mandante seguiu com mais posse e dominando as ações do jogo. O Ceará não criou durante todo o primeiro tempo. A Pantera conseguia com facilidade criar chances, mas foi o Vovô, mesmo com as dificuldade, que marcou. Bissoli marcou no fim da primeira etapa.

No segundo tempo, o jogo ficou equilibrado e com poucas chances para os dois lados. Alterações nas duas equipes, mas foram as do Ceará que surtiram efeito. Bissoli fez boa jogada e serviu Janderson, que saiu do banco, e garantiu a virada do Vovô no interior paulista. Entretanto, a Pantera com Diogo Silva, de cabeça, deixou tudo igual no jogo.

O Ceará volta a campo no próximo domingo, às 15h45, no Presidente Vargas, contra o Mirassol, pela 36ª rodada da Série B.