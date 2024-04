Fortaleza goleia o Altos e vai para a semifinal da Copa do Nordeste

Impiedoso, o Fortaleza confirmou o favoritismo e passou fácil pelo Altos-PI na noite deste domingo (21), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A goleada de é reflexo direto da superioridade técnica que o Leão fez valer em campo, mesmo jogando com jogadores reservas.

O primeiro gol até demorou a sair e só veio através de uma cobrança de pênalti de Marinho já com meia hora de bola rolando. Kervin Andrade marcou o segundo sete minutos depois. Aos 43 minutos, Moisés ampliou com um belo gol.

Antes de terminar o primeiro tempo, Kervin deu números finais para a etapa inicial, aos 46 minutos. Com tranquilidade, o Leão foi para o vestiário com a tranquilidade de uma classificação previamente conquistada.

No segundo tempo, o time apenas administrou o controle da partida. Ainda ampliou com o Yago Pikachu e sacramentou um novo encontro com o Sport.