Fortaleza goleia Boca Juniors e encaminha classificação na Sudamericana - TV Jangadeiro

Atuação histórica do Fortaleza e goleada sobre Boca Juniors por 4 a 2, na Arena Castelão, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sudamericana. Com o resultado, o Leão segue na liderança do Grupo D com 9 pontos conquistados e 100% de aproveitamento.

O Fortaleza começou com tudo! Logo nos dois primeiros minutos, o Boca Juniors errou duas saídas de bola e o Leão quase chegou ao primeiro. Na terceira chance, aos três minutos, Lucero, após passe de Pochettino, não desperdiçou e abriu o placar do jogo. Depois de cinco minutos avassaladores, o jogo esfriou, mas o Tricolor seguiu superior ao time argentino. Aos 20′, na primeira chegada dos Xeneizes, Merentiel aproveitou cruzamento e deixou tudo igual. Depois do gol de empate, o Fortaleza ficou bagunçado e através de contra-ataques, o Boca chegou com perigo a meta defendida por João Ricardo.

Na volta para o segundo tempo, o Fortaleza voltou com muita vontade. Hércules e Pikachu chutaram com perigo logo nos primeiros minutos. A pressão inicial surtiu efeito novamente. Com seis minutos da segunda etapa, Pochettino colocou a bola na cabeça de Juan Martin Lucero para colocar o Leão novamente em vantagem. O Leão seguiu pressionando. E Pikachu, duas vezes, fez o terceiro e quarto contra o Boca. Na reta final, Zenon marcou e o time argentino diminiu o marcador.

Fortaleza volta a campo no domingo, às 18h30, na Arena Castelão, contra o RB Bragantino, pela quarta rodada do Brasileirão Série A.