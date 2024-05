Fortaleza cria chances, mas não sai do 0 a 0 com o Vasco - TV Jangadeiro

Na Arena Castelão, em jogo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil, Fortaleza pressionou, criou chances, mas não saiu do 0 a 0 com o Vasco . O jogo de volta acontece na terça-feira (21), às 21h30, em São Januário.

E o jogo começou bastante equilibrado. Duelo muito físico e de muitos duelos no meio-campo. Aos 15′, a primeira chegada de mais perigo. Lucero testou para defesa de Léo Jardim. O Vasco recuado, mas perigo em lances de contra-ataque. Enquanto o Leão dominava as ações da partida. Pikachu, aos 35′ minutos, chutou duas vezes para duas grandes de Léo Jardim. Tricolor, com apoio da torcida, cresceu e pressionou o time carioca nos minutos finais.

No segundo tempo, o Fortaleza seguiu melhor no confronto, mas sem criar grandes oportunidades. Cruz-Maltino segurou jogo, já que o empate fora de casa é favorável ao time. Vojvoda promoveu mudanças no time, deixou a equipe mais ofensiva, porém, não surtiu efeito. No final do jogo, o Tricolor voltou a pressionar o Vasco.

O Fortaleza volta a campo no sábado, às 16h, contra o Corinthians, pela 5ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.