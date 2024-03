Fora de casa, Ceará vence o Treze e entra no G4 da Copa do Nordeste - TV Jangadeiro

Fora de casa, o Ceará venceu o Treze por 1 a 0 e entrou no G4 do grupo A da Copa do Nordeste. As equipes duelaram no Amigão pela 7ª rodada da competição. David Ricardo marcou o único gol da partida que garantiu os três pontos para o Alvinegro.

Por conta da situação na tabela, apenas a vitória interessava para o Ceará nessa partida. Por isso, o esperado era um time mais ofensivo. Mas não foi o que a equipe apresentou no primeiro tempo. O time de Mancini teve dificuldades para construir jogadas e não ofereceu perigo. O Treze ensaiou mais chegadas, mas a etapa terminou sem gols e sem grandes chances dos dois lados.

O segundo tempo começou diferente. O Alvinegro conseguiu sair na frente logo com dois minutos. Lourenço cobrou escanteio e David Ricardo aproveitou para mandar de cabeça para o gol. O time de Mancini não chegou com tanto perigo na sequência, mas teve chegadas com Saulo, aos 15′, e Janderson, aos 27′, que finalizaram para defesa do goleiro. O Treze pressionou na reta final e tentou o empate. Mas no fim, vitória alvinegra.

O Vovô assumiu a segunda colocação do grupo, mas aguarda o fim da rodada. O Ceará volta a campo na quarta-feira (27), às 21h30, para enfrentar o Itabaiana na última rodada dessa fase de grupos do Nordestão.