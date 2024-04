Ex-dono de apartamento alugado por Dayany Bittencourt assume que instalou câmeras escondidas - TV Jangadeiro

O ex-dono do flat alugado pela deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil-CE) admitiu que instalou câmeras escondidas no apartamento.

A parlamentar descobriu que estava sendo filmada no dia 28 de agosto de 2023 e acionou a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Segundo o inquérito policial, o antigo dono afirmou que instalou as câmeras porque suspeitava que uma camareira estava subtraindo objetos do flat. Por outro lado, disse aos investigadores que nunca conseguiu acessar o sistema corretamente para analisar as imagens.

O inquérito foi obtido pelo jornal Metrópoles.

O homem morou no local de 2011 a 2020. O apartamento fica na Golden Tulip Alvorada, na Asa Norte, considerada área nobre da capital federal.

Ao todo, três câmeras foram instaladas. Uma no banheiro, direcionada para o armário, outra na cozinha e uma última no quarto. A Polícia Civil concluiu que os aparelhos foram instalados em 3 de janeiro de 2020, antes de ser alugada pela deputada. O documento mostra também que nenhuma imagem da deputada foi capturada durante a estadia.

“A perícia realizada no DVR apreendido atestou que as câmeras estavam em pleno funcionamento, no entanto, não esclareceu se tais imagens foram acessadas remotamente”, diz trecho da perícia criminal.