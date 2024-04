Em jogo equilibrado, Fortaleza fica no empate com o Bragantino no Brasileirão - TV Jangadeiro

No duelo válido pela 4ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza empatou por 1 a 1 com o RB Bragantino na Arena Castelão. Com esse resultado, o Leão permanece na 11ª posição, somando 5 pontos, embora tenha um jogo a menos por disputar.

O primeiro tempo iniciou-se de maneira equilibrada, com ambas as equipes se estudando. Aos 9 minutos, o equilíbrio foi rompido quando Kervin Andrade chutou de fora da área e venceu o goleiro Cleiton. Apesar do Bragantino dominar a posse de bola, o Leão conseguiu criar perigo em alguns contra-ataques. O empate veio aos 40 minutos, quando Eduardo Sasha marcou após uma cobrança de escanteio.

Na segunda etapa, o padrão se manteve, com o Bragantino controlando a posse e o Fortaleza apostando na velocidade e nos contra-ataques. Aos 30 minutos, Cleiton fez duas grandes defesas em sequência, primeiro em uma finalização de Hércules e depois em um chute de Pedro Augusto.

O próximo desafio do Fortaleza será na quinta-feira (1), às 19h, novamente na Arena Castelão, contra o Vasco, pela 3ª fase da Copa do Brasil.