Em Itaquera, Fortaleza empata sem gols com o Corinthians - TV Jangadeiro

O Fortaleza ficou no empate sem gols com o Corinthians em jogo válido pela 5ª rodada da Série A e chegou ao terceiro empate consecutivo na competição. As equipes se enfrentaram na Neo Química Arena.

O jogo começou disputado, com equilíbrio entre as duas equipes, mas sem grandes chances. Aos 7′, Kayzer teve oportunidade de finalizar, mas foi bloqueado pelo zagueiro do Timão. Três minutos depois, Pochettino cobrou falta perigosa, pra fora. Aos 11′, João Ricardo fez a primeira defesa após chute forte de Fagner. O goleiro tricolor foi acionado logo depois novamente e defendeu, em dois tempos, o chute de Romero.

Aos 14′, Breno Lopes teve grande chance, a melhor do Fortaleza na primeira etapa. O atacante ficou livre de frente para o goleiro, mas chutou pra fora. Depois, o Corinthians cresceu. Aos 23′, João Ricardo fez uma grande defesa. Raniele, de cabeça, manda pro gol e goleiro do Leão salvou. Garro também teve chance para o time paulista aos 30′, mas João Ricardo espalmou. Aos 33′, Romero cobrou falta perigosa. A bola bateu na rede pelo lado de fora. O primeiro tempo terminou sem gols, mas com um Corinthians superior em campo.

O ritmo do jogo seguiu movimentado no segundo tempo. Aos 6′, Hugo finalizou, João Ricardo defende e a bola vai na trave. Logo depois, em contra-ataque, Breno Lopes puxa pro meio e chuta, Fagner desvia. Dois minutos depois, mais um milagre de João Ricardo. Félix Torres cabeceou e o goleiro tricolor defendeu. Na sequência, Breno Lopes chegou novamente, manda pra fora, mas a arbitragem marcou impedimento. Aos 13′, foi a vez de Hércules levar perigo. O volante chutou forte para defesa de Carlos Miguel.

Aos 17′, Matheuzinho, de cavadinha, mandou pra fora. E aos 20′, Romero também mandou pra fora após tentar o chute de primeira. Aos 31 minutos, mais uma defesa de João Ricardo, dessa vez após finalização de Breno Bidon. Só aos 34′ que o Fortaleza voltou a criar uma grande chance. Moisés driblou o zagueiro e chutou colocado, a bola desviou no goleiro do Corinthians e foi pra fora. As duas equipes ainda tiveram oportunidades para balançar as redes, mas o jogo terminou sem gols.

O Leão ocupa a 10ª colocação na tabela do Brasileirão, com 6 pontos. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira (8) para enfrentar o Nacional na altitude de Potosí, pela Sul-Americana.