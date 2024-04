Em casa, Fortaleza deixa vitória escapar contra o Cruzeiro pelo Brasileirão - TV Jangadeiro

Com gol na reta final e com um jogador a mais, o Fortaleza cedeu o empate, no Castelão, para o Cruzeiro. Com o empate por 1 a 1 no duelo válido pela segunda rodada, o Leão chega a quatro pontos em dois jogos na Série A.

10′ minutos de um jogo muito equilibrado no Castelão. As duas equipes se estudando muito no começo da partida. Aos 12′ minutos, João Ricardo fez uma boa defesa depois de uma cabeçada da equipe mineira. Entretanto, aos 18′, Hércules aproveitou rebote de escanteio de abriu o placar para o Leão do Pici. Depois do gol, o Cruzeiro reagiu na partida e começou a pressionar o Tricolor. Titi e João Ricardo salvaram o time da casa.

No segundo tempo, o Cruzeiro seguiu levemente superior e levando perigo a meta do goleiro João Ricardo. O Leão parece que não voltou para a segunda etapa. O time mineiro obrigou o goleiro tricolor a fazer mais duas defesas espetaculares para salvar o time. No fim do jogo, Lucas Romero, do Cruzeiro, foi expulso. Na sequência, Mateus Vital marcou o gol de empate após boa jogada de Robert.

O Leão volta a campo no domingo, às 19h, contra o Altos-PI, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.