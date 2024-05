Dia do Trabalhador: veja o que abre e o que fecha em Fortaleza - TV Jangadeiro

O Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora é uma data celebrada em quase todos os países do mundo. Em muitos deles, o 1° de maio é considerado feriado.

É comum que, neste período, manifestações e reivindicações sejam feitas em defesa de melhores condições de trabalho.

CONFIRA O QUE ABRE E O QUE FECHA NO FERIADO

🛒 SUPERMERCADOS

Vai às compras no supermercado? Então, fique tranquilo. A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que os supermercados funcionarão normalmente. Algumas redes podem ter o funcionamento alterado em unidades específicas.

⛽ POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Se o tanque do carro, ou da moto, chegar na reserva, não se preocupe. O funcionamento dos postos de combustíveis não será alterado, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

🛍️ COMÉRCIO

Não perca sua viagem! O comércio estará fechado durante todo o feriado. Agende as compras para um próximo dia.

💊 FARMÁCIAS

Ficou doente? O Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado (Sincofarma) mandou avisar que as farmácias vão abrir, mas desde que cumpram a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

📪 CORREIOS

Sua encomenda vai ter que esperar mais um pouco. As agências estarão fechadas.

💸 BANCOS

Os bancos estarão fechados. Chegue cedo na quinta-feira (2) para não enfrentar fila.

🚇 METRÔ

INHA SUL: De 5h30 até próximo de 19h, com intervalos de 30min entre as viagens, em todas as estações.

LINHA NORDESTE: De 5h30 até próximo de 18h, com intervalos de 37min entre as viagens, em todas as estações.

LINHA OESTE: Saindo da estação Caucaia: 05:30, 07:00, 08:30, 10:15, 11:45, 13:30, 15:00 e 16:45. Saídas da estação Moura Brasil: 06:15, 07:45, 09:30, 11:00, 12:30, 14:15, 16:00 e 17:30.

Não haverá operação no VLT de Sobral e no VLT do Cariri.

👖 CENTRO FASHION

O Centro Fashion estará fechado no feriado. O funcionamento retorna na quinta-feira (2).