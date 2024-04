Demolição do Edifício São Pedro é liberada após ser embargada por colocar trabalhadores em risco - TV Jangadeiro

A retomada da demolição do Edifício São Pedro, em Fortaleza, foi autorizada por auditores do Ministério do Trabalho após 12 dias de paralisação. A obra havia sido embargada no dia 5 de abril por colocar em risco os profissionais que atuam na derrubada do imóvel e os pedestres e veículos que circulam pelo entorno da obra.

Na manhã desta quarta-feira (17), os auditores fiscais do Trabalho estiveram novamente no Edifício São Pedro para verificar se a empresa responsável pela demolição adotou as medidas preventivas indicadas pelo órgão.

A inspeção constatou que a empresa corrigiu as irregularidades apontadas na primeira fiscalização. A empresa elaborou um novo Plano de Demolição, com medidas preventivas em relação a queda e arremesso de materiais.

A empresa também retirou a retroescavadeira, e a substituiu por outro equipamento que dispensa a presença de funcionário. Sinalização e iluminação foram instaladas. Também está proibida a circulação de pessoas que não trabalham na demolição.