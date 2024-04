CPI vai pedir quebra de contato imediata com a Enel no Ceará, afirma Fernando Santana - TV Jangadeiro

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Enel Ceará, deputado Fernando Santana (PT), afirmou que a CPI vai pedir a quebra do contrato imediata da concessionária no Ceará. No estado, o contrato com a empresa é até 2028. A informação foi confirmada em entrevista à Jangadeiro BandNews FM 101.7, nesta quinta-feira (25).

Segundo ele, o presidente Lula deve assinar, em cerca de 15 dias, um decreto alterando a legislação sobre as concessões de energia no país. Conforme esse decreto, se a empresa responder a processo de caducidade, também não poderá ter direito a renovar o contrato.

“Vamos pedir caducidade do prazo. Ou seja, a quebra do contrato imediata para que possam procurar outra concessionária. Se isso não for possível, diante do plano de apresentação de melhorias, a Enel já se comprometeu que nos próximos 36 meses irá enviar um relatório mensalmente à Alece apontando as melhorias no Ceará”, explicou o deputado.

O deputado ainda disse que a Enel começou a respeitar algum órgão agora, “que foi à CPI”.

A Enel Distribuição Ceará anunciou, também nesta quinta-feira, um plano de ações para reforçar a qualidade da sua rede elétrica. O plano inclui a contratação de 1.750 novos colaboradores e a construção de cerca de 10 mil km de média e baixa tensão. O investimento total é de 4,8 bilhões entre 2024 e 2026, com uma média anual de cerca de R$ 1,6 bilhão.

RESPOSTA A CIRO

Fernando Santana se defendeu dos comentários do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e do pedido de investigação contra ele pela atuação na CPI, feito pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE).

“Ciro, como não faz nada pelo cearense a não ser atacar as pessoas, junto com o Capitão da conversa fiada, ainda se juntou com Eduardo Girão, o senador biruta que tem no Ceará que manda as emendas para São Paulo, para fazer a politicagem baixa por conta da minha pré-candidatura em Juazeiro”, declarou.