Com gol na reta final, Ceará perde para o CRB na Copa do Brasil - TV Jangadeiro

No Rei Pelé, em jogo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil, com um gol na reta final, o Ceará perdeu para o CRB por 1 a 0. O jogo de volta acontece na terça-feira (22), às 20h30, no Castelão.

O jogo começou com muitas faltas no meio-campo e muito travado num chuvoso Rei Pelé. Aos 8′, Léo Pereira saiu cara a cara com Richard, mas o goleiro fechou bem as possibilidades do atacante do CRB. O time alagoano teve mais posse de bola e o domínio do meio-campo, entretanto, não transformou isso em chances.

No segundo tempo, o Ceará até melhorou, mas o jogo seguiu travado e sem criatividade. A partida seguiu por quase todo a segunda etapa assim. Até que Matheus Bahia, do Ceará, fez bom passe e deixou Recalde cara a cara com o goleiro Matheus Albino, porém o paraguaio chutou sobre o gol. Aos 45′, João Neto aproveitou bate-rebate na área e marcou o gol da vitória do Galo.

Na segunda-feira, pela 3ª rodada da Série B, o Ceará volta a enfrentar o CRB, mas no estádio Presidente Vargas, às 19h.