Com gol de Raí Ramos, Ceará vence o Fortaleza e entra no G4 da Copa do Nordeste - TV Jangadeiro

Logo no início do Clássico-Rei, o Ceará começou ensaiando uma pressão. Alvinegro chegou com volume nos primeiros minutos do jogo. Em seguida, o Fortaleza respondeu. Aos 7′, Kuscevic testou firme e a bola pegou no travessão. Na sequência, Richard fez grande defesa na cabeçada de Pikachu. A primeira etapa ficou marcada por várias lesões musculares. Aylon e Castilho foram substituídos no Ceará. Tinga saiu no Fortaleza. Jogo movimentado e equilibrado que acabou empatado sem gols.

No segundo tempo, Vojvoda fez ajustes no time e o Fortaleza melhorou. Logo início, Lucas Sasha chutou para boa defesa de Richard. O Tricolor seguiu pressionando. Entratanto, foi o Vovô quem chegou ao gol. Aos 22′, depois de cobrança de escanteio, Raí Ramos abriu o placar do clássico.

Ceará e Fortaleza voltam a campo no fim de semana com transmissão da TV Jangadeiro. No sábado, às 20h30, no Castelão, o Tricolor recebe o Vitória. No domingo, às 16h, o Vozão visita o Treze, na Paraíba.