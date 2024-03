Com emoção, Ceará e Fortaleza se classificam na Copa do Nordeste - TV Jangadeiro

A quarta-feira de decisão na Copa do Nordeste, terminou de forma positiva para Ceará e Fortaleza. A dupla cearense garantiu classificação às quartas do Nordestão. O Leão recebe o Altos-PI e o Vovô visita o Sport.

Como foi o jogo do Fortaleza:

Superior tecnicamente, o Fortaleza foi melhor durante todo o primeiro tempo e criou boas chances. Aos 18′, Moisés aproveitou boa jogada de Lucas Sasha e marcou 1 a 0 para o Leão do Pici. Após o gol, o Tricolor chegou com perigo em outros lances. Kuscevic, aos 32′, cabeceou próximo ao gol. No segundo tempo, o Maranhão melhorou, aos 52′, diminuiu com Felipe Cruz. Melhor na partida, o MAC buscou o empate. Aos 68′, Barata, de pênalti, deixou tudo igual. Na reta final, Clessione marcou o terceiro e garantiu a vitória do time maranhense.

Como foi o jogo do Ceará:

Com uma escalação alternativa, o Ceará demorou a se acertar no jogo e sofreu com a falta de entrosamento no começo da partida. O Itabaiana se aproveitou disso e aos 18′ marcou com Neném, de cabeça. Depois do gol do time visitante, o jogo virou ataque contra defesa. E assim, Facundo Castro deixou tudo igual no placar. O Ceará perdeu muitas chances claras. Mas na reta final, com gol de Erick Pulga, o Vovô garantiu vaga na próxima fase.

O próximo confronto acontece neste sábado, às 16h40. Clássico-Rei pelo jogo de ida da grande final do Campeonato Cearense.