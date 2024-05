Cidades da Região Metropolitana de Fortaleza ganham novas linhas de ônibus - TV Jangadeiro

As cidades de Trairi, Paraipaba, Paracuru e São Luís do Curu, da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), passarão a contar com novas linhas de ônibus.

No total, serão implementadas dez novas rotas, totalizando 32 linhas que servirão a uma estimativa mensal de 37.158 passageiros. As informações são da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce).

Além disso, a sede do município de São Gonçalo do Amarante foi incluída no itinerário de mais três linhas metropolitanas. Com isso, os moradores da cidade terão acesso às linhas Fortaleza/Paracuru, Fortaleza/Paraipaba e Fortaleza/Trairi.

“A RMF é muito extensa, e existem questões locais que devem ser consideradas, como localidades atendidas por sistemas urbanos. E, claro, que a rede deve sofrer adaptações para se adequar à demanda, portanto ainda faremos ajustes para que o cidadão tenha acesso a uma maior diversidade de linhas”, destacou Hélio Holanda, coordenador da Arce.

Segundo a Arce, as novas linhas de ônibus metropolitanas também beneficiarão os estudantes participantes do Programa VaiVem Livre, uma iniciativa do Governo do Estado do Ceará que oferece gratuidade nas passagens entre os municípios da RMF.