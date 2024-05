Cid Gomes receberá aposentadoria de R$30 mil como deputado estadual - TV Jangadeiro

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) resolveu conceder uma aposentadoria no valor de R$30.148,47 ao senador Cid Gomes (PSB), pelos dois mandatos como deputado estadual. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado na terça-feira (30).

Conforme o documento, o ex-deputado receberá, provisoriamente, R$24.118,77, que corresponde a 80% do benefício. O valor total será pago se reconhecida a regularidade da aposentadora pelos órgãos competentes, como prevê o Sistema de Previdência Parlamentar dos Deputados e Ex-Deputados Estaduais do Ceará.

O processo de aposentadoria do ex-deputado foi protocolizado no dia 15 de abril.

Cid já recebe um salário mensal no valor de R$ 44.008,52 como senador da República. Além disso, cada senador tem à disposição R$ 109.464,19 em cotas para Exercício da Atividade Parlamentar.

TRAJETÓRIA POLÍTICA

Cid Gomes foi deputado estadual entre 1991 e 1996. Após o período, foi prefeito de Sobral por dois mandatos, de 1997 a 2004. Em 2006, foi eleito governador do Ceará, sendo reeleito em 2010. Já em 2018, foi eleito senador, com mandato válido até 2026.