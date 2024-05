Ceará envia bombeiros para ajudar nas buscas por vítimasno Rio Grande do Sul

O governador Elmano de Freitas anunciou, neste sábado (4), o envio de 12 profissionais do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) para ajudar nas buscas e salvamentos de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (RS).

Além dos bombeiros, o Governo do Ceará também enviará dois cães para auxiliar nas buscas, duas embarcações, três viaturas e outros equipamentos de salvamento.

“Manifesto, mais uma vez, minha solidariedade às famílias das vítimas desta tragédia. É um momento de união entre os estados para oferecer toda ajuda necessária para o povo gaúcho superar esse triste momento”, disse o governador em publicação nas redes sociais.

Conforme o último balanço divulgado pelo Governo do RS, às 9h deste sábado, o número de óbitos chegou a 56. Outras 74 pessoas estão feridas e 67 desaparecidas.

Ao todo, 281 municípios foram atingidos pelas fortes chuvas, afetando 377.497 pessoas. Segundo o Estado, 24.666 gaúchos estão desalojados e há 8.296 pessoas em abrigos.