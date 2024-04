Ceará empata com o Goiás na abertura da Série B

O Ceará não venceu, mas conseguiu um empate diante do Goiás que pode ser considerado valioso, dada as circunstâncias. A partida disputada neste sábado (20), na Arena Castelão, foi válida pela rodada de abertura da Série do Campeonato Brasileiro.

O Ceará terminou o jogo com 66% de posse de bola. Além de 21 finalizações contra apenas 5 do adversário. Os escanteios foram 14×3 e o goleiro Tadeu foi obrigado a bater 16 tiros de meta. O Alvinegro foi dono das ações de jogo. Precisou calibrar a pontaria.

Posto tudo isso, foi o time visitante quem abriu o placar aos 19 minutos num contra ataque. Paulo Baya não fez um belo gol. Três minutos depois, o árbitro marcou pênalti para o Goiás. Thiago Galhardo foi pra bole e viu Richard crescer na frente dele para defender e evitar o que seria pior para o Vovô.

O feito do arqueiro alvinegro deu novo gás e ânimo para o time, que foi com mais intensidade ainda ao ataque. A compensação veio nos acréscimos do primeiro tempo. Erick Pulga foi derrubado na área e Lourenço deixou tudo igual.

O segundo tempo foi de um volume de jogo grande do Ceará, mas que não se efetivou em gol para acontecer a primeira vitória já na largada da competição.

Na próxima rodada o Ceará visita o Mirassol.