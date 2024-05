Ceará empata com o CRB pela Série B e amarga sétimo jogo sem vitória na temporada - TV Jangadeiro

Em duelo válido pela 3ª rodada da Série B, o Ceará empatou por 2 a 2 com CRB no estádio Presidente Vargas. Com o resultado, o Vovô chega ao sétimo jogo sem vitória na temporada e fica na 14ª posição da Série B.

O Ceará começou com a bola. Logo aos três minutos, o Alvinegro chegou com Lourenço. O meia fez bom cruzamento, mas Barceló não aproveitou. Castro entrou ligado no jogo. Aos 12′, fez boa jogada e finalizou para boa defesa do goleiro do CRB MAtheus Albino. O time alagoano teve grande chance com Leo Pereira, mas cara a cara com Richard chutou para fora. Aos 30′, Recalde ajeitou e Barceló acertou belo chute para abrir o placar do jogo. O Vovô conseguiu se estabilizar na partida, entretanto, na reta final, o Galo chegou ao empate com Hereda.

No segundo tempo, o time regateano marcou com Rômulo aos 3 minutos, de cabeça, e virou o placar. As alterações de Mancini deixaram a equipe bagunçada, mas numa jogada de bola parada o Vovô chegou ao empate. Kaique, na estreia como profissional, deixou tudo igual.

O Ceará volta a campo contra o Novorizontino, em São Paulo, na sexta-feira, às 19h, pela 3ª rodada da Série B.