Campanha em Fortaleza arrecada alimentos para vítimas dasenchentes no Rio Grande do Sul

O gaúcho Solimar Rossini faz de Fortaleza seu lar há 22 anos, mas deixou família e amigos no Rio Grande do Sul (RS). Ele é uma das pessoas que está à frente de uma campanha que arrecada alimentos e outros donativos para o estado, que sofre com enchentes desde a última segunda-feira (29).

“A gente está arrecadando para mandar o máximo possível ao Rio Grande do Sul. A gente, aqui, está bem, mas nossos irmãos, lá, não. Então, temos que ajudar”, destaca Solimar. Ele é dono de um restaurante gaúcho localizado no bairro de Fátima.

Além de alimentos, interessados em contribuir também podem doar colchões, roupas, garrafas de água mineral, remédios e itens de higiene pessoal. Os donativos serão enviados ao estado sulista na próxima sexta-feira (10). Por tanto, doações devem ser feitas até a quinta-feira (9).

Pontos de coleta

– Rua Sousa Girão, 260, – José Bonifácio (sede Projeto Valentes de Davi)

– Rodovia Quarto Anel Viário, Km 42 (DJ Transportes)

– Av. Carneiro de Mendonaça, 2020 – Jóquei Clube (Açaí Pede Castanhas)

Contato: (85) 99979-7740 (Silvana)

Outras campanhas

O arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, também pediu orações e, a quem puder, doações para os gaúchos. As doações podem ser feitas via Pix da Regional Sul 3 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A chave é 33685686001041 (CNPJ).

Ceará envia bombeiros

O governador Elmano de Freitas anunciou, neste sábado (4), o envio de 12 profissionais do Corpo de Bombeiros para ajudar nas buscas e salvamentos de vítimas. Além dos bombeiros, Ceará também enviou dois cães para auxiliar nas buscas, duas embarcações, três viaturas e outros equipamentos de salvamento.

Conforme o último balanço divulgado pelo Governo do RS, às 9h deste domingo, o número de óbitos chegou a 66, com outros seis em investigação. Ao todo, 155 pessoas estão feridas e 101 desaparecidas.

Até agora, 332 municípios foram atingidos pelas fortes chuvas, afetando 707.190 pessoas. Segundo o Estado, 80.573 pessoas estão desalojadas e há 15.192 em abrigos.