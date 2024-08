» Após enfrentar câncer e ficar sem voz, idoso pede ajuda para comprar cama e alimentação

Francisco Carlos Ricardo Guedes é um sobrevivente. O idoso enfrentou e venceu um câncer na laringe. Ele ainda está com a saúde debilitada e perdeu a voz após um procedimento cirúrgico na garganta, o que também dificulta sua alimentação.

Além disso, nos últimos meses, Francisco enfrentou episódios repetidos de pneumonia.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal Jangadeiro (@jornaljangadeiro)



O idoso não tem condições financeiras para comprar uma cama, garantir uma alimentação adequada e se consultar um médico otorrinolaringologista. Agora, ele conta com a solidariedade das pessoas para conseguir os itens necessários.

Ajude Francisco com uma doação via Pix usando a chave (85) 98184 0305. O nome do destinatário é Francisca Gláucia Sampaio Aragão, ex-esposa que atualmente cuida dele.