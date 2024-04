Babá é presa após ser filmada agredindo bebê de 4 meses em condomínio de Fortaleza - TV Jangadeiro

Uma babá, de 21 anos, foi presa após ser filmada agredindo um bebê de quatro meses em um condomínio no bairro Guararapes, em Fortaleza. Ela teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nesse domingo (21).

Nas imagens gravadas por uma moradora do prédio, a suspeita aparece dando tapas no bebê e sacolejando-o bruscamente. Ela e a criança estão em uma área comum do prédio. O caso aconteceu no sábado (20).

Após a denúncia, uma equipe do 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM) foi até o local, teve acesso ao vídeo que exibia agressões por parte da suspeita, que atuava como babá da criança agredida. Ela e os pais da criança foram conduzidos a Delegacia de Defesa da Mulher.

Conforme a Auto da Prisão em Flagrante, a babá “transportou o indefeso para um local de convívio comum do edifício em que coabitavam para, gratuitamente, impor intenso sofrimento físico ao pequenino, a contar espancamentos os mais diversos, tapas, murros, sacolejamentos, atos sempre grosseiros e cruéis”.

Em audiência de custódia, ela teve a prisão preventiva decretada e foi autuada pelo crime de tortura. A defesa da suspeita ingressou com pedido de habeas corpus, mas foi negado.