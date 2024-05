Zeca Pagodinho atualiza look de inverno e diverte internautas - TV Jangadeiro

Atualmente, estamos na estação de outono e à poucas semanas de entrar no inverno, período de mais frio em todo o Brasil. Mesmo assim, algumas regiões do Brasil, como o Rio de Janeiro, já passam por uma frente fria. Pensando nisso, o cantor Zeca Pagodinho já estreou o seu modelito dessa época do ano, como compartilhou em suas redes social no último domingo (26/5). Na varanda do apartamento de frente para o mar, de touca, cachecol, blusa de manga comprida e meias, o cantor escreveu na legenda da foto: “Look de inverno atualizado”.

Zeca aproveitou a postagem e relembrou aos seguidores da live em prol das vítimas do Rio Grande do Sul que realizará nesta segunda-feira (27/5), às 19 horas. Ele chamou outros artistas para sua casa para juntos fazerem esta ação social. Diogo Nogueira, Alcione, Gilberto Gil, Jorge Aragão, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina e Xande de Pilares foram os “convocados” para o evento beneficente.