Zé Neto e Natália Toscano celebram 4 anos da filha caçula - TV Jangadeiro

Zé Neto e Natália Toscano celebraram na última segunda-feira (20/5), o aniversário de 4 anos da pequena Angelina. A caçula do casal que também são pais de José, de 6 anos, ficou mais velha no último domingo (19/05). Durante entrevista, a mamãe da aniversariante contou que foi a própria filha quem escolheu o tema da festa: unicórnios.Realizada no buffet João e Maria, em São José do Rio Preto/SP, pela produtora Daniela Raduan, a festa foi mais intimista, para familiares e amigos próximos, e contou com tudo que a criançada ama: doces, brincadeiras e comidinhas típicas das comemorações infantis.

“Adoro comemorar, festejar a vida de quem eu amo. É sempre muito divertido, e é uma benção poder celebrar mais um aniversário da Nina e ver o brilho no olhar da minha princesa. Meu coração se enche de amor”, disse a mamãe, alegre.A influenciadora contou que a pequena estava super animada para a celebração: “Ela mesma escolheu o tema de unicórnio, e ficou extremamente feliz e animada. É maravilhoso testemunhar seu crescimento e sua doçura. Sou muito grata a Deus pela minha família”.