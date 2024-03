Zé Felipe anuncia saída do escritório Talismã, de Leonardo, para cria sua própria produtora For Vibes Music - TV Jangadeiro

O cantor Zé Felipe anunciou sua saída do escritório Talismã, de Leonardo. O artista era agenciado pelo escritório do pai desde seu começo na música. Zé expressou sua gratidão àqueles que o apoiaram ao longo dos anos, especialmente ao seu pai, destacando-o como a figura fundamental que acreditou em seu talento desde o começo. “Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao meu pai, que foi a pessoa que acreditou em mim desde o meu comecinho, a primeira pessoa que investiu, a primeira pessoa que vestiu a camisa, que acreditou antes de eu mesmo acreditar que eu podia ser um cantor”, afirmou o cantor em uma publicação nos Stories do Instagram, afastando qualquer desentendimento entre os dois.

“Minha gratidão é eterna ao meu pai, não tenho palavras para falar do meu pai aqui, vocês sabem o quanto eu amo meu pai, vocês sabem que a nossa conexão é além desse mundo”, seguiu o cantor. Além disso, o músico estendeu seus agradecimentos a William Passarinho, sócio de Leonardo, ressaltando a importância da parceria durante toda sua trajetória profissional. Com planos para o futuro, Zé Felipe revelou que está embarcando em um novo desafio em sua carreira, agora em um novo escritório. “Estamos com um escritório novo, que se chama For Vibes. Estou muito feliz. Já tem alguns projetos em andamento, que não posso falar ainda, mas muito em breve vocês vão saber. Estamos trabalhando duro, estamos felizes, estamos focados e estamos 100% dedicados”, afirmou.