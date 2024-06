"Vocês que estão no crime, tratem de ir embora do Ceará", diz Elmano na posse de Roberto Sá - TV Jangadeiro

Durante discurso na posse do novo secretário da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nesta segunda-feira (3), o governador Elmano de Freitas (PT) disse que o Estado será “implacável” no combate ao crime e que “bandido será tratado como bandido” no Ceará.

“Eu quero deixar muito claro: nós seremos implacáveis com o crime no Estado do Ceará. Vocês que estão no crime, tratem de ir embora do Ceará, porque aqui vocês não ficarão para aterrorizar o povo cearense. Bandido no Ceará será tratado como bandido”, afirmou.

Segundo Elmano, uma das primeiras medidas da gestão de Roberto Sá será instituir um Comitê Estratégico de Segurança Integrada, reunindo – periodicamente – a SSPDS, Tribunal de Justiça do Ceará, Ministério Público, Polícia Federal e as demais forças.

O secretário empossado também mandou recado para criminosos e disse que trabalhará 24 horas por dia contra a criminalidade.

“Nós estaremos juntos, governador, e nós vamos para cima. Estaremos 24 horas incessantemente e implacavelmente atrás desses criminosos. Atuaremos dentro da legalidade, mas com todo o rigor possível, implacavelmente. Criminosos do Ceará, nós não daremos trégua”, declarou o secretário.

Em entrevista à Jangadeiro, ele destacou que seus trabalhos começaram antes mesmo de ser empossado, ordenando operações policiais em áreas de maiores incidências de crime, como Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A solenidade de posse aconteceu no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), com a presença de autoridades políticas e representantes das forças de segurança do Ceará.

Clique no vídeo abaixo e veja o discurso completo no instagram do Jornal Jangadeiro.