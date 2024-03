Virginia leva a família toda para gravar programa de estreia no SBT - TV Jangadeiro

A nova programação do SBT segue criando expectativa em todos os brasileiros. Após estrear atrações matinais, vespertinas e o novo SBT Brasil, agora as atenções se voltam para as noites de sábado. Na última quinta-feira (21/3), Virginia Fonseca gravou seu programa de estreia, o Sabadou com Virginia. Além de contar com uma participação pra lá de especial, ela levou toda a família para os estúdios em São Paulo. O cantor Leonardo, sogro da influencer, é a grande atração do primeiro programa. Zé Felipe, marido da artista, juntamente com sua mãe e a sogra, Margarete e Poliana Rocha, também estão no SBT para acompanhar este momento que marca a estreia da empresária na TV.

Entre as novidades do elenco, destaca-se a presença do influenciador digital Lucas Guedez: “Estou muito feliz! Virginia recebeu o convite e me incluiu no projeto. A gente espera que seja muito divertido, queremos levar alegria, o que eu mesmo faço no meu Instagram, esperem isso do programa. Terá vários quadros legais”, destacou Guedez.