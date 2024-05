Virginia fará aniversário da filha e pede de presente, latas de leite para doação - TV Jangadeiro

A filha mais velha da apresentadora com o cantor Zé Felipe, Maria Alice, está prestes a completar 3 aninhos e mais uma vez, Virginia irá comemorar com uma festa daquelas. Como presente, a pequena pediu latas de leite para serem doadas, conforme vídeo do convite que a influenciadora compartilhou no YouTube na última terça-feira (21/5).Virginia abriu o convite, uma caixa de acrílico com um neon da personagem Batgirl, tema da comemoração.

“Meu maior presente é ter a presença de vocês nesse dia. Se ainda assim quiser me presentear, gostaria de ganhar leite em pó para doação. Não esqueça. Se tiver chance de levar mais de um, leve mais de um. Vamos ajudar aí”, leu a influenciadora com Maria Flor no colo, ao lado da aniversariante e do marido. Seu amigo Lucas Guedez estava atrás das câmeras e Virginia comentou com ele: “Se tem condições de levar 5 latas, leve 5 latas”. Maria Alice estará fantasiada de Batgirl, por isso a mãe pediu que as crianças fossem vestidas como outros super-heróis. A festa está marcada para o dia 30 deste mês, às 16 horas.