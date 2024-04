Viih Tube encanta a web com tema "Chiquinha" em mêsversário da filha - TV Jangadeiro

A empresária encantou os seus seguidores com um ensaio para lá de fofo da filha, Lua, vestida de Chiquinha, personagem do seriado “Chaves”, na véspera do aniversário de 1 ano da pequena, fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer. Lembrando que Lua também tem perfil no Instagram, que já conta com mais de dois milhões de seguidores. “Amanhã, você faz um 1 ano! Meu Deus, como passou rápido! E eu já estava esquecendo de postar o ensaio de 11 meses, minha Chiquinha mais linda ♥️”, declarou a influenciadora. Logo os fãs de Viih lotaram o perfil de likes e de mensagens como: “a Chiquinha mais linda” e “que bebê perfeita”.

Três dias de festa: