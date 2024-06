Viih Tube atualiza seguidores sobre descolamento da placenta na 2° gravidez - TV Jangadeiro

Na última quinta-feira(6/5) a influencer atualizou seus seguidores sobre o descolamento de placenta desta segunda gravidez. Ao final de maio ela já havia revelado a condição. A influenciadora espera por Ravi, segundo filho, irmão de Lua, frutos do casamento com o ex-BBB Eliezer.Segundo ela, a gestação caminha bem e não precisará ficar em repouso absoluto, porém há algumas restrições. “Não posso pegar peso, ter relação sexual, pegar avião, entre outras coisas”, listou a empresaria. Viih disse que o bebê tem tido um crescimento saudável e dentro do normal. “Igual a um touro”, brincou. Segunda a futura mamãe de Ravi, ele está maior que a irmã mais velha em comparação com a mesma fase de gestação de Lua di Felice.

“Ele está bem, está crescendo bem. Todas as medidas estão ótimas. É mais a mãe que está cansada, né? Segunda gestação. Uma muito próxima da outra. Então ainda está descolada, mas é uma área muito pequena da placenta”, contou Viih.“E como eu estou contando para vocês o status dessa gestação, né? Vou contar tudo certinho como está. Cheguei agora em casa porque fui libeara para ir ao shopping fazer umas compras. Então, eu fui. Comprei algumas coisas para o Ravi e vou até mostrar para vocês. As coisas mais lindas do mundo. É tão gostoso”, compartilhou a influenciadora.