Veja avaliação da gestão de Sarto e Elmano

A pesquisa Jangadeiro/Ideia divulgou as avaliações das gestões de José Sarto (PDT) na Prefeitura de Fortaleza, e Elmano de Freitas (PT) no Governo do Estado.

Sobre a avaliação da Prefeitura de Fortaleza, 6% dos entrevistados consideram a gestão do prefeito José Sarto (PDT) ótima; 23%, boa; 36%, regular; 15%, ruim e 20%, péssima. 1% não sabe.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa ouviu 1.000 eleitores maiores de 16 anos de Fortaleza entre 25 a 30 de junho, registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número CE-03066/2024 e tem taxa de confiança de 95%.

Do total de entrevistados, 55% eram mulheres e 45% homens. A população economicamente ativa representava 65% dos participantes, enquanto os não ativos correspondiam a 35%. Quanto à escolaridade, 34% das pessoas ouvidas tinham ensino fundamental, 43% concluíram o ensino médio e 23% possuíam ensino superior.

A pesquisa Jangadeiro/Ideia também perguntou aos entrevistados em quem votariam para a Prefeitura de Fortaleza nas eleições de outubro. Capitão Wagner (União Brasil) aparece com 31% das intenções de voto, seguido pelo prefeito José Sarto (PDT), com 22%; André Fernandes (PL), 13%; Evandro Leitão (PT), 12%. Célio Studart (PSD) e Eduardo Girão (Novo) surgem empatados com 5%.

AVALIAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO

Já sobre a avaliação do Governo do Estado, 8% dos entrevistados consideram a gestão do governador Elmano de Freitas ótima; 25%, boa; 35%, regular; 14%, ruim e 15%, péssima. 4% não diz que sabe.

