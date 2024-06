Vazamentos, erros de medição e 'gatos': Ceará é o 12 ° estado com maior desperdício de água - TV Jangadeiro

O Ceará está entre os estados brasileiros com as maiores taxas de desperdício de água, com 44,38% do volume total de água por ano se perdendo antes de chegar às residências. O estado ocupa a 12ª posição no ranking nacional.

Apesar de Fortaleza registrar uma redução significativa na taxa de perda de água entre 2018 e 2022, passando de 48,13% para 36,62%, a cidade continua distante do nível considerado adequado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que estabelece um máximo de 25% de desperdício para níveis excelentes de perdas. Atualmente, Fortaleza é a 14ª cidade com maior redução de perda de água neste período.

No índice de perdas na distribuição, apenas duas das 27 capitais apresentaram valores inferiores à meta de 25%: Goiânia (GO) e Campo Grande (MS).

As informações são do “Estudo de Perdas de Água 2024 (SNIS, 2022): Desafios na Eficiência do Saneamento Básico no Brasil”, divulgado nesta quarta-feira (5) pelo Instituto Trata Brasil (ITB), em parceria com a consultoria GO Associados. O levantamento foi elaborado a partir de dados públicos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, ano-base 2022).

Existem vários motivos para o desperdício no processo de abastecimento de água, como vazamentos, erros de medição e consumos não autorizados, os famosos ‘gatos’. De acordo com a pesquisa, os desperdícios trazem impactos negativos ao meio ambiente, à receita e aos custos de produção das empresas, o que deixa mais caro o sistema, prejudicando, em última instância, todos os usuários.

Considerando-se somente as perdas físicas (vazamentos), que representam o volume de mais de 3,6 bilhões de m³ de água, seria suficiente para abastecer 54 milhões de brasileiros em um ano. Esta quantidade de água tratada seria mais que suficiente para suprir os 32 milhões de brasileiros que sofrem com a ausência de água tratada.

Em 2022, o volume total de água não faturada foi de aproximadamente 7 bilhões de m³, equivalendo a quase 7.636 piscinas olímpicas de água tratada desperdiçadas diariamente ou mais de sete vezes.