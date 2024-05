"Vamos enfrentar fortemente a criminalidade", diz Elmano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se reuniu na tarde desta quarta-feira (29) com o novo titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá. Em publicação nas redes sociais, Elmano frisou que o novo secretário terá todo o apoio da gestão e das tropas da Polícia Civil e Militar para “enfrentarmos fortemente a criminalidade”.

“Não mediremos esforços e investimentos para garantir mais segurança para nossa população. Tenham a absoluta certeza disso”, afirmou o chefe do executivo.

A mudança no titular da pasta foi anunciada na última segunda-feira (27) após críticas à atuação de Samuel Elânio frente à onda de violência no Ceará. Em sua última polêmica, o ex-secretário considerou “razoável” o número de homicídios no estado.

Roberto Sá atuava na Secretaria da Segurança Pública do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de ser subsecretário de Planejamento e Integração Operacional no Rio de Janeiro.

“Desejo muito sucesso ao novo secretário Roberto Sá na missão de enfrentar fortemente a criminalidade e proteger os mais de nove milhões de cearenses”, afirmou Elmano na segunda-feira.

(Foto: Reprodução/ Instagram)