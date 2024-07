Valim anuncia R$ 90 milhões para Caucaia e elogia Luizianne: "nossa advogada em Brasília" - TV Jangadeiro

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), divulgou um vídeo ao lado da deputada federal Luizianne Lins (PT), anunciando investimentos federais de R$ 90 milhões para o município. Na filmagem desta terça-feira (10), Valim aparece também com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e chama a deputada de “nossa advogada em Brasília”.

Mais da metade do repasse — R$ 51 milhões — será destinado à construção de uma maternidade em Caucaia, cuja obra, segundo os políticos, deverá ter início este ano. O restante dos recursos será destinado a áreas como educação, cultura, esporte e outros investimentos, incluindo a construção de dois postos de saúde.

Nas redes sociais, Valim e Luizianne aparecem anunciando os investimentos e, em seguida, são acompanhados por Alexandre Padilha, que reforça os valores repassados.

“Quero reafirmar o compromisso do governo federal em garantir mais de R$ 90 milhões. Pode ter certeza, Vitor, com o presidente Lula, contigo e com o apoio da Luizianne, Caucaia vai ficar quatro vezes mais forte, com certeza”, afirmou o ministro, citando o mesmo slogan do pré-candidato de Valim e Luizianne em Caucaia, Waldemir Catanho (PT).

Já o prefeito comemorou os investimentos, citando o alinhamento político. “Estou muito feliz em poder anunciar que a nossa tão sonhada maternidade será construída ainda este ano. Tudo isso só é possível graças a um alinhamento político entre os governos federal, estadual e municipal, visando à melhoria para a população da cidade”.

Luizianne comparou ainda a criação da nova maternidade com o trabalho dela como prefeita em Fortaleza e a entrega do Hospital da Mulher em 2012, durante sua gestão.

Apesar de o prefeito de Caucaia ter feito oposição a Luizianne durante a gestão dela na Prefeitura da capital cearense, quando ele exercia mandato na Câmara Municipal, hoje o discurso é outro. Prezando por uma aliança entre as esferas políticas, Valim agradeceu o “alinhamento ao presidente Lula, ao governador Elmano de Freitas e à nossa advogada em Brasília, Luizianne Lins”.